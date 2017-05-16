После двухлетнего капремонта.

15 мая 2017 года в екатеринбургской ГКБ №40 после капитального ремонта был открыт операционный блок нейрохирургической службы. На церемонии присутствовали врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации уральской столицы Александр Якоб.

Оборудованный по последнему слову техники оперблок позволит увеличить количество хирургических вмешательств на 20%, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"Соответственно, больница сможет принять больше пациентов и как можно большему количеству людей оказать необходимую помощь", - отметил Е.Куйвашев.

Он напомнил, что ГКБ №40 будет задействована в медобслуживании гостей и участников Чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому открытие нового операционного блока – это очень важное событие для Екатеринбурга, области и всей страны.

"Наличие суперсовременных операционных мощностей - это одно из обязательных условий проведения чемпионата, это то самое наследие, которое необходимо городу и жителям области", - пояснил глава региона.

Ремонт блока велся без прекращения операций и поэтому занял два года. Общий объем финансирования, по данным главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, составил 40,5 миллиона рублей.

В обновленном оперблоке появились палаты пробуждения, где пациенты приходят в себя после наркоза. Внедрен новый принцип работы высокоточных операционных микроскопов. Все технологическое оборудование вынесено за пределы операционного блока для автоматического управления всеми параметрами операционной зоны. Создана система дистанционного мониторинга оборудования, обеспечено постоянное автоматическое поддержание определенного микроклимата в операционных, герметичность операционного пространства. Установлены камеры видеонаблюдения и система контроля доступа.

В корпусе серьезно модернизированы системы электро- и газоснабжения, централизованного отопления, вентиляционные камеры и помещения компрессорной. Заменены трубопроводы, смонтирована современная система пожарной сигнализации и оповещения.

В этом Е.Куйвашев и А.Якоб лично убедились в ходе экскурсии, дав высокую оценку увиденному.

"Здесь самое современное оборудование. Например, электронные микроскопы, которые позволяют в определенных режимах работы отличать опухолевые ткани от здоровых тканей. У нас появилась видеотрансляции изображений с микроскопа на монитор, чтобы вся бригада видела операционное поле. Это дает новые возможности для обучения молодых специалистов, проведения мастер-классов и конференций, которых у нас в стенах горбольницы проходит очень много", - рассказал главный врач ГКБ №40 Александр Прудков.

Стоит отметить, что в Свердловской области уделяется большое внимание развитию высокотехнологичной медицинской помощи и ее доступности. В рамках региональной программы "Пятилетка развития" к 2021 году планируется добиться существенного роста продолжительности жизни уральцев, а также вывести на новый качественный уровень всю систему здравоохранения.