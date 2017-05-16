В Екатеринбурге открыли оперблок нейрохирургии в ГКБ №40Сегодня в 11:32
- Текст
После двухлетнего капремонта.
15 мая 2017 года в екатеринбургской ГКБ №40 после капитального ремонта был открыт операционный блок нейрохирургической службы. На церемонии присутствовали врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации уральской столицы Александр Якоб.
Оборудованный по последнему слову техники оперблок позволит увеличить количество хирургических вмешательств на 20%, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
"Соответственно, больница сможет принять больше пациентов и как можно большему количеству людей оказать необходимую помощь", - отметил Е.Куйвашев.
Он напомнил, что ГКБ №40 будет задействована в медобслуживании гостей и участников Чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому открытие нового операционного блока – это очень важное событие для Екатеринбурга, области и всей страны.
"Наличие суперсовременных операционных мощностей - это одно из обязательных условий проведения чемпионата, это то самое наследие, которое необходимо городу и жителям области", - пояснил глава региона.
Ремонт блока велся без прекращения операций и поэтому занял два года. Общий объем финансирования, по данным главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, составил 40,5 миллиона рублей.
В обновленном оперблоке появились палаты пробуждения, где пациенты приходят в себя после наркоза. Внедрен новый принцип работы высокоточных операционных микроскопов. Все технологическое оборудование вынесено за пределы операционного блока для автоматического управления всеми параметрами операционной зоны. Создана система дистанционного мониторинга оборудования, обеспечено постоянное автоматическое поддержание определенного микроклимата в операционных, герметичность операционного пространства. Установлены камеры видеонаблюдения и система контроля доступа.
В корпусе серьезно модернизированы системы электро- и газоснабжения, централизованного отопления, вентиляционные камеры и помещения компрессорной. Заменены трубопроводы, смонтирована современная система пожарной сигнализации и оповещения.
В этом Е.Куйвашев и А.Якоб лично убедились в ходе экскурсии, дав высокую оценку увиденному.
"Здесь самое современное оборудование. Например, электронные микроскопы, которые позволяют в определенных режимах работы отличать опухолевые ткани от здоровых тканей. У нас появилась видеотрансляции изображений с микроскопа на монитор, чтобы вся бригада видела операционное поле. Это дает новые возможности для обучения молодых специалистов, проведения мастер-классов и конференций, которых у нас в стенах горбольницы проходит очень много", - рассказал главный врач ГКБ №40 Александр Прудков.
Стоит отметить, что в Свердловской области уделяется большое внимание развитию высокотехнологичной медицинской помощи и ее доступности. В рамках региональной программы "Пятилетка развития" к 2021 году планируется добиться существенного роста продолжительности жизни уральцев, а также вывести на новый качественный уровень всю систему здравоохранения.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:20
Путин разрешил ФСБ отбирать землю
В интересах государства.Сегодня в 19:03
Жителя Югры будут судить за изнасилование посетительницы ресторана
В туалете.Сегодня в 18:40
Пострадавшие от паводка жители Ишима получают выплаты
Из бюджета Тюменской области.Сегодня в 18:38
Участник массовой драки в Тобольске отправлен за решетку
Он избил сотрудника Росгвардии.Сегодня в 18:23
В Златоусте стартовал суд по делу об истязании первоклассников
Педагогу грозит 10 лет лишения свободы.Сегодня в 18:16
В Нягани нашли тело пропавшей осенью 8-летней девочки
СКР установит причину смерти.Сегодня в 18:15
"Всадник без головы" Олег Видов умер в США от рака
В возрасте 73 лет.Сегодня в 18:11
Красноуральск остался без воды
Из-за аварии.Сегодня в 17:49
Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга не выпустили из-под замка
Домашний арест продлен на 2 месяца.Сегодня в 17:48
Онлайн-торговлю спиртным обкатают на вине и пиве
Через год в Сеть сольют весь алкоголь.Сегодня в 17:38
Порошенко испугался российских самолетов и мертвых политиков
Санкционный список расширен.Сегодня в 17:29
Выручка Корпорации "ВСМПО-Ависма" составила почти 18 миллиардов
За январь-март 2017 года.Сегодня в 17:14
12-летний южноуралец изнасиловал 9-летнюю девочку
Она впала в кому.Сегодня в 17:10
Ройзман пойдет на губернаторские выборы с "Яблоком"
Решение принято.Сегодня в 17:00
Пермяк расправился с беременной подругой на глазах у детей
Ему дали 18 лет колонии.
Главные новости
- Сегодня в 17:48Онлайн-торговлю спиртным обкатают на вине и пиве
- Сегодня в 17:1412-летний южноуралец изнасиловал 9-летнюю девочку
- Сегодня в 17:10Ройзман пойдет на губернаторские выборы с "Яблоком"
- Сегодня в 16:49До суда дошло дело последнего организатора бойни на миасском "Торнадо"
- Сегодня в 13:34Мэр Сысерти Карамышев лишился поста
Аналитика
Свердловские власти протестировали инвестклимат
Которому "прописано" улучшение.
Условный Соколовский
Российской действительности.
Судный день для горобраза
В Екатеринбурге.