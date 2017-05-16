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"Пиратов Карибского моря" взяли в заложникиСегодня в 12:07

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Хакеры требуют выкуп.

Хакеры похитили готовящийся к выходу фильм Walt Disney. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на главу кинокомпании Боба Айгера. Он отказался назвать украденную ленту. В Голливуде считают, что речь идет о пятой части "Пиратов Карибского моря", премьера которой назначена на 26 мая.

По словам Боба Айгера, хакеры требуют с Walt Disney огромную сумму в биткоинах, угрожая выложить фильм в Сеть до премьеры. Сначала они планируют разместить пятиминутный ролик. Затем, если их требования не выполнят, в Интернете будут появляться 20-минутные отрывки из новинки. Но кинокомпания не намерена идти на поводу у киберпреступников. Представители Walt Disney сотрудничают со следователями, передает "Уралинформбюро".

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