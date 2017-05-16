Ее догоняет Renault Logan.

Лучшей машиной для экономных российских автолюбителей названа Lada Granta. Именно ее эксперты определили как наиболее выгодную модель, передает "Уралинформбюро".

Детище "АвтоВАЗа" при стартовом ценнике 329,9 тысячи рублей укомплектовано 8-клапанным 1.6-литровым мотором. 87 "лошадям" на 100 километров пробега в среднем хватает около 6,5 литра бензина. В случае поломки починить Lada Granta можно в любом гараже, благо детали стоят недорого и купить их можно везде.

На втором месте разместился Renault Logan. За 429 тысяч рублей его покупатель получит машину с отменной надежностью и выносливостью. При относительной дешевизне запасных частей и обслуживания уровень комфорта и качество сборки соответствуют бренду Renault.

Замыкает тройку лидеров хетчбэк Ravon R2. За 439 тысяч рублей производители предлагают полноценную автоматическую трансмиссию. Мотор объемом 1,25 литра при езде по городу "съедает" чуть более 8 литров с учетом АКПП.