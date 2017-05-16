Родивших студенток переведут на бесплатное обучениеСегодня в 12:11
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Если нет "хвостов".
С 16 мая 2017 года российские студентки, родившие ребенка во время учебы, получили возможность перевестись с платного обучения на бесплатное. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".
Для перевода на "бюджет" у молодой мамы не должно быть академической задолженности, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате обучения.
Подобное новшество, бесспорно, улучшит материальное положение молодых родителей - например, год учебы в Уральском федеральном университете обходится минимум в 74 тысячи рублей. Однако эксперты считают, что оно ущемляет права студентов-отцов и усыновивших детей в период обучения.
Кроме того, есть и другой подводный камень. "Право на перевод предоставляется за сам факт рождения ребенка, то есть возможен и перевод студенток, отказавшихся от ребенка или лишенных родительских прав. Важно, чтобы учебные заведения проверяли такую информацию и не допускали случаев перевода женщин, фактически не воспитывающих ребенка", - считает председатель межрегиональной общественной организации "Студенческая солидарность" Владлен Кондратьев.
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Дак, всё-таки, что надо учебным заведениям, чтобы их студенты учились или чтобы тра...лись и рожали детей? А что, нельзя бы их так воспитать, чтобы они сначала поучились, стали бы специалистами, а потом бы детей завели? И всем было бы хорошо. Во всяком случае, в СССР несмотря на то, что государством активно поддерживалось детство и материнство, в учебных заведениях не очень приветствовали деторождение у студентов, ну как бы вообще не приветствовали, как бы не обращали на это внимание, ибо в учебном заведении надо было учиться и получать профессию, а не рожать. А то сейчас так получается, школьница или студентка, которая умная, будет из всех стараться учиться, чтобы попасть на бесплатное обучение и фиг, ничего не получит, а вот какая-то беспутная девка, которая спит со всеми подряд, опа... родит , потом досидит на бесплатном обучении и никто её оттуда отчислить не сможет, "онажемать", выпустится, как была дурой, так и останется дурой. Кстати, не факт, что она потом сможет нормально воспитать своего ребенка.ответить
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