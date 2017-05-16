Если нет "хвостов".

С 16 мая 2017 года российские студентки, родившие ребенка во время учебы, получили возможность перевестись с платного обучения на бесплатное. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Для перевода на "бюджет" у молодой мамы не должно быть академической задолженности, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате обучения.

Подобное новшество, бесспорно, улучшит материальное положение молодых родителей - например, год учебы в Уральском федеральном университете обходится минимум в 74 тысячи рублей. Однако эксперты считают, что оно ущемляет права студентов-отцов и усыновивших детей в период обучения.

Кроме того, есть и другой подводный камень. "Право на перевод предоставляется за сам факт рождения ребенка, то есть возможен и перевод студенток, отказавшихся от ребенка или лишенных родительских прав. Важно, чтобы учебные заведения проверяли такую информацию и не допускали случаев перевода женщин, фактически не воспитывающих ребенка", - считает председатель межрегиональной общественной организации "Студенческая солидарность" Владлен Кондратьев.