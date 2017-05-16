Эксперты оценят каждое слово.

Выступление православного священника на концерте в честь 9 Мая в югорском селе Угут обернулось полицейской проверкой.

По сообщениям в соцсетях, батюшка обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в препятствовании нашей победе в Великой Отечественной войне.

Представитель баптистской церкви написал заявление в полицию. "Баптист сказал, что ему не понравилась речь. Участковый опросил и его, и православного священнослужителя, взял у них объяснения, взял текст выступления. Сейчас последний находится на экспертизе, которая покажет, было ли какое-то преступление", - пояснила "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.