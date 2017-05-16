То и дело идет снег.

Отопление в Екатеринбурге планируется отключить на следующей неделе. Такое заявление сделал в эфире программы "Открытая студия" глава горадминистрации Александр Якоб.

"Можно было отключить отопление еще в конце апреля. Был период, когда в течение 5 дней среднесуточная температура была плюс 8 градусов и выше. Но мы же понимали, что живем на Урале", - отметил он.

По словам сити-менеджера, пока окончательной даты отключения нет, но это будет, в крайнем случае, в начале следующей недели.

По данным Росгидромета, 18-19 мая воздух в столице Урала прогреется до плюс 20, однако к середине будущей недели вновь сильно похолодает.