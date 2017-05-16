О чем расскажет квилт.

21 мая 2017 года в Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв СПИДа. Он отмечается в третье воскресенье мая по всему миру. Миллионы людей прикалывают к одежде красную ленту как символ сочувствия и зажигают свечи.

В полдень в Историческом сквере уральской столицы добровольцы сошьют квилт - лоскутное одеяло, где каждый кусочек напоминает о том или ином погибшем ВИЧ-инфицированном.

Эта акция станет уроком для подрастающего поколения и даст горожанам возможность узнать больше о распространении и профилактике ВИЧ.

Как не стать жертвой синдрома приобретенного иммунодефицита, где искать поддержки и чего не надо делать ВИЧ-инфицированным, консультанты Центра СПИД рассказывают в проекте "Уралинформбюро".