Имея доход меньше 9 978 рублей.

По итогам 2016 года в Свердловской области 436,6 тысячи человек имеют доход ниже прожиточного минимума в 9 978 рублей. Это 10,1% от всего населения региона, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.

За год армия малоимущих выросла на 17,4 тысячи человек: в 2015-м бедных свердловчан насчитывалось 419,2 тысячи (9,7%).

Стоит отметить, что россияне беднеют на глазах. Их расходы в апреле текущего года оказались самыми скромными за последние пять лет. В Екатеринбурге, по данным последнего соцопроса, 39% населения денег хватает исключительно на продукты. Еще 6% жителей уральской столицы не могут наскрести даже на еду.



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