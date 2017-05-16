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Красноуральск остался без водыСегодня в 18:11

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Из-за аварии.

16 мая 2017 года во всем Красноуральске отключили водоснабжение - на сетях устраняют аварию. По имеющимся данным, порыв произошел еще несколько дней назад - потребовалось время, чтобы собрать все необходимое для ремонта и согласовать работы.

Об отключении местных жителей предупредили заранее, расклеив объявления на подъездах. Школы и детсады сегодня были закрыты. В местную больницу организовали подвоз воды, передает "Уралинформбюро". Как обещают в горадминистрации, воду дадут к ночи.

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