Из-за аварии.

16 мая 2017 года во всем Красноуральске отключили водоснабжение - на сетях устраняют аварию. По имеющимся данным, порыв произошел еще несколько дней назад - потребовалось время, чтобы собрать все необходимое для ремонта и согласовать работы.

Об отключении местных жителей предупредили заранее, расклеив объявления на подъездах. Школы и детсады сегодня были закрыты. В местную больницу организовали подвоз воды, передает "Уралинформбюро". Как обещают в горадминистрации, воду дадут к ночи.