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На Урале появился первый оператор по обращению с отходами17 мая в 18:44

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"Чистку" начали с Магнитогорска.

В Челябинской области определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - на территории магнитогорского кластера. 17 мая соответствующее соглашение подписали региональный министр экологии Ирина Гладкова и директор ООО "Центр коммунального сервиса" Олег Данилов.

Согласно закону об отходах производства и потребления, регоператор станет связующим центром, который будет координировать всю систему обращения с отходами, начиная от попадания их в мусорный бак и заканчивая переработкой, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе минэкологии области.

"Необходимо до каждого жителя и организации довести информацию о работе регионального оператора и заключить соответствующие договоры на обслуживание. В ближайшее время будет проведена работа по уточнению всех затрат, которые понесет компания в связи со взятыми обязательствами. После этого мы совместно с министерством тарифного регулирования определим величину тарифа для населения", - уточнил Данилов.

Инвестор вложит деньги в строительство мусороперегрузочных станций и сортировочного комплекса с полигоном ТКО на территории кластера, включающего Магнитогорский городской округ, Верхнеуральский, Агаповский и Кизильский районы. Планируется, что возведение основных объектов завершится к 2019 году.

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