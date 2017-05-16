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"Всадник без головы" Олег Видов умер в США от ракаСегодня в 18:15

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В возрасте 73 лет.

В США ушел из жизни советский, российский и американский актер и кинорежиссер Олег Видов. Он скончался в возрасте 73 лет из-за осложнений, возникших после онкозаболевания.

Известность к Олегу Видову пришла после фильма "Всадник без головы", снятого по одноименному роману Майн Рида. Затем были такие картины, как "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Москва, любовь моя", передает "Уралинформбюро".

В середине 80-х актер переехал из СССР в США. В 1989 году он женился на американской журналистке Джоан Борстин.

В США Олег Видов снялся в фильме "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером, "Дикой орхидее" с Микки Рурком и "Любовном романе" с Уорреном Битти.

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