Пострадавшие от паводка жители Ишима получают выплатыСегодня в 18:40
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Из бюджета Тюменской области.
В Тюменской области все службы, участвующие в предотвращении и ликвидации паводка, работают слажено и эффективно. Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков по итогам рабочей поездки в Ишим.
"Завершается этап аварийно-спасательных работ. Самое главное, несмотря на сложную ситуацию, связанную с резким повышением уровня воды в реке Ишим, удалось минимизировать потери и не допустить гибели людей", - подчеркнул министр.
Сейчас специалисты приступают к восстановительному этапу. Владимир Пучков также добавил, что принято решение задействовать резервный фонд правительства РФ для оказания поддержки пострадавшим. Это касается выплат материальной помощи, компенсаций за утрату имущества, содержания пунктов временного размещения, находящихся в Ишиме и Ишимском районе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Глава региона Владимир Якушев добавил, что за счет областного бюджета ишимцы уже получают необходимую поддержку. Денежные средства выплачиваются семьям, дома которых попали в зону подтопления. Особое внимание уделяется тем, для кого это было единственное жилье.
"Основная масса граждан эту помощь из регионального бюджета уже получила. В связи с принятым сегодня решением о поддержке федерального центра, будет проведена оценка ущерба, подготовлены необходимые документы и направлена заявка на получение денежных средств из резервного фонда правительства РФ",- заключил Владимир Якушев.
По предварительной оценке, в Ишиме и Ишимском районе, после ухода воды 16 домов будут непригодными для проживания. Как заявил глава региона, сегодня подбирается жилье для переселения.
"Часть людей уже знают, в какие квартиры они переедут. Один многоквартирный дом, куда планируется переселить пострадавших от паводка, будет сдан в эксплуатацию через месяц. После чего людей переселим в новые квартиры",- отметил Владимир Якушев.
Владимир Пучков подчеркнул, что в настоящее время остается на особом контроле паводковая ситуация в Абатском и Викуловском районах, а также соседних регионах с Тюменской областью.
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