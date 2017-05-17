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Путин разрешил ФСБ отбирать землю16 мая в 19:20

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В интересах государства.

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности правом принимать решения об изъятии земельных участков или расположенной на них недвижимости для государственных нужд.

Соответствующее разрешение ФСБ запросила еще в прошлом году, передает "Уралинформбюро". В ведомстве объяснили это необходимостью создания запретных зон для обеспечения обороны и безопасности страны. Также в России не завершены процедурами оформления госграницы с рядом государств.

Следует отметить, что ранее право изымать землю для госнужд получила Федеральная служба охраны (ФСО).

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