В интересах государства.

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности правом принимать решения об изъятии земельных участков или расположенной на них недвижимости для государственных нужд.

Соответствующее разрешение ФСБ запросила еще в прошлом году, передает "Уралинформбюро". В ведомстве объяснили это необходимостью создания запретных зон для обеспечения обороны и безопасности страны. Также в России не завершены процедурами оформления госграницы с рядом государств.

Следует отметить, что ранее право изымать землю для госнужд получила Федеральная служба охраны (ФСО).