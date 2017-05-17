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ФСБ получила право изымать земли и строенияСегодня в 08:54

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Вслед за ФСО.

16 мая 2017 года Федеральная служба безопасности России получила право изымать земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости для государственных нужд. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Согласно поправкам в положение о ФСБ РФ, ведомство в пределах своих полномочий принимает "решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".

Стоит отметить, что аналогичное право изымать земли для госнужд в марте получила Федеральная служба охраны (ФСО): "в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения", необходимых для осуществления полномочий структуры.

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