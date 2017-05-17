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Литва оказалась "крупнейшей пьяницей" в ЕвропеСегодня в 09:10

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По данным ВОЗ.

Лидером в рейтинге самых пьющих стран мира оказалась Литва. Такие данные озвучил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, передает "Уралинформбюро".

За 2016 год каждый литовец выпил в среднем 16 литров алкоголя. "Это, по новейшим подсчетам, делает ее [Литву] крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", - цитирует Галеа Delfi.

Чуть меньше - 15 литров спиртного в год - приходится на каждого жителя Беларуси. На третьей строчке списка разместилась Латвия с 13 литрами алкоголя на душу населения.

Россияне же "напили" только на четвертое место, которое делят с поляками, - в этих странах на каждого жителя пришлось чуть больше 12 литров выпивки в год.

Стоит отметить, что по данным Роспотребнадзора, потребление алкоголя в РФ с 2009 года снизилось на треть - с 15 до чуть более 10 литров на душу населения.

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