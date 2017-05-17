Без раков не обошлось.

Пиво для тоскующих о прошлом появится на прилавках Екатеринбурга и Свердловской области.

Локальная марка "Свердловское" (Heineken) призвана составить конкуренцию одноименному бренду компании "Балтика" и вечно живому "Жигулевскому", сообщает Advis.ru.

Отличить новое пиво поможет "советская" этикетка со стилизованными изображениями фрагмента сталинской застройки и вареного рака, передает "Уралинформбюро".

Ее дизайн разработан агентством Depot WPF с учетом вкусов основных покупателей "Свердловского" с раками. Предполагается, что это "патриоты своего города, которые ценят простые радости жизни, предпочитают местные продукты импортным и трепетно относятся к прошлому", отмечают в компании.