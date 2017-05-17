×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россиян будут сажать на 8 лет за угрозы игрушечным пистолетомСегодня в 11:43

  • Текст

Расценивая это как разбой.

В России нападение с игрушечным пистолетом с целью грабежа будет квалифицироваться как разбой. Соответствующее разъяснение дал пленум Верховного суда РФ, пишут федеральные СМИ. За преступление будет грозить до 8 лет лишения свободы.

До сих пор суды трактовали данные ситуации по-разному: и как грабеж, и как разбой (последний считается опасным для жизни или здоровья). Между тем за грабеж с угрозой применения насилия предусмотрено более мягкое наказание - до 7 лет лишения свободы.

Преступление будут классифицировать как разбой, если потерпевший не знал, что пистолет ненастоящий, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×