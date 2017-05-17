Расценивая это как разбой.

В России нападение с игрушечным пистолетом с целью грабежа будет квалифицироваться как разбой. Соответствующее разъяснение дал пленум Верховного суда РФ, пишут федеральные СМИ. За преступление будет грозить до 8 лет лишения свободы.

До сих пор суды трактовали данные ситуации по-разному: и как грабеж, и как разбой (последний считается опасным для жизни или здоровья). Между тем за грабеж с угрозой применения насилия предусмотрено более мягкое наказание - до 7 лет лишения свободы.

Преступление будут классифицировать как разбой, если потерпевший не знал, что пистолет ненастоящий, передает "Уралинформбюро".