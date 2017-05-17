В обновленном виде.

В России стартовали продажи обновленной Nokia 3310. Приобрести культовый телефон можно за 3 990 рублей, но пока только в Москве и Подмосковье, в остальных городах открыт предзаказ, передает "Уралинформбюро".

Новая Nokia 3310 отличается от предшественницы большим размером, дисплеем диагональю 2,4 дюйма с разрешением 320х240 пикселей, камерой в 2 мегапикселя и объемом памяти в 16 мегабайт. Также она оснащена microSD-слотом и mp3-плеером. Утверждается, что гаджет сможет месяц проработать без подзарядки.

Первая Nokia 3310 вышла на рынок в 2000 году и сразу завоевала сердца покупателей долгой жизнью аккумулятора и особой прочностью. По всему миру было продано 126 миллионов таких телефонов.