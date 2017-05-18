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Свердловчанам не хватает 5 лет жизниСегодня в 14:34

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Чтобы достичь среднероссийского уровня.

По результатам 2016 года средняя продолжительность жизни в Свердловской области составила 70 лет. Это на 5 лет меньше, чем в среднем по России. По этому показателю регион сейчас занимает 55 место в стране из 85 возможных.

Причем последние три года область опускается в рейтинге, сообщается в отчете регионального минздрава по итогам выполнения программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

При этом уровень смертности снизился за год на 1,5%. Чаще всего свердловчане умирают от болезней кровообращения, онкологии и внешних факторов.

Уровень рождаемости в Свердловской области выше общероссийской на 7%. Количество абортов в 2016 году снизилось на 7,2%, передает "Уралинформбюро".

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