В проект вложат 300 миллионов.

Московское ЗАО УК "РВМ Капитал" может стать инвестором проекта организации платного парковочного пространства в Челябинске. В регионе о столичной компании уже наслышаны: она занимается строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали до Екатеринбурга, а также реконструкцией набережной реки Миасс, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Челябинской городской думы.

Предполагается, что до 2031 года в мегаполисе будет создано 8 тысяч мест. Час стоянки будет стоить 30 рублей. Для инвалидов, ветеранов войн и многодетных парковка будет бесплатной.

Организация парковочного пространства обойдется в 300 миллионов рублей. Расходы возьмет на себя инвестор - по концессионному соглашению он будет направлять в бюджет города 10% от выручки. Также в муниципальную казну пойдут штрафы за нарушение правил стоянки.

Сейчас в Челябинске не существует единого цивилизованного парковочного пространства. Нередки случаи, когда коммерсанты произвольно ставят шлагбаумы на отдельных клочках земли и объявляют о платной стоянке.