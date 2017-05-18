Москвичи опутают Челябинск сетью платных парковок17 мая в 17:24
- Текст
В проект вложат 300 миллионов.
Московское ЗАО УК "РВМ Капитал" может стать инвестором проекта организации платного парковочного пространства в Челябинске. В регионе о столичной компании уже наслышаны: она занимается строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали до Екатеринбурга, а также реконструкцией набережной реки Миасс, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Челябинской городской думы.
Предполагается, что до 2031 года в мегаполисе будет создано 8 тысяч мест. Час стоянки будет стоить 30 рублей. Для инвалидов, ветеранов войн и многодетных парковка будет бесплатной.
Организация парковочного пространства обойдется в 300 миллионов рублей. Расходы возьмет на себя инвестор - по концессионному соглашению он будет направлять в бюджет города 10% от выручки. Также в муниципальную казну пойдут штрафы за нарушение правил стоянки.
Сейчас в Челябинске не существует единого цивилизованного парковочного пространства. Нередки случаи, когда коммерсанты произвольно ставят шлагбаумы на отдельных клочках земли и объявляют о платной стоянке.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
17 мая в 19:47
Четверо югорчан пострадали в ДТП с бензовозом
Среди них годовалый ребенок.17 мая в 19:20
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.17 мая в 19:18
Заказавшую убийство мужа пермячку отправили за решетку
На 14,5 лет.17 мая в 19:16
Россиян освободят от НДФЛ с социальных выплат
С согласия кабмина.17 мая в 18:58
В Югре первоклассник провалился в канализационный люк
Его спас друг.17 мая в 18:44
На Урале появился первый оператор по обращению с отходами
"Чистку" начали с Магнитогорска.17 мая в 18:41
В Тюмени экс-сотрудник ВТБ24 сел на 4 года за хищение 185 миллионов
У клиентов.17 мая в 18:35
Ревдинский экс-полицейский сел на 8 лет за взятки
С перевозчиков.17 мая в 18:32
Куйвашев позвал финнов в "Титановую долину"
И на "ИННОПРОМ".17 мая в 18:28
Японская принцесса откажется от титула ради любви
Трон ей все равно не светил.17 мая в 18:17
Южноуралец отделался трудотерапией за смерть ребенка-инвалида
Отец довел мальчика до дистрофии.17 мая в 18:08
Челябинский облсуд признал законными обыски в коттедже Юревича
Защита пожалуется в ЕСПЧ.17 мая в 17:51
Батареи в Екатеринбурге начнут отключать с 18 мая
Погода позволяет.17 мая в 17:49
"Грозе с Пионерского" накинули 9 месяцев колонии
Он проведет за решеткой 2,5 года.17 мая в 17:39
Мигрантов оставят за рулем российских маршруток
Еще на год.
Главные новости
- 17 мая в 19:20"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
- 17 мая в 17:00Под снос после капремонта?
- 17 мая в 16:12Второклассницу из Златоуста изнасиловали трое подростков
- 17 мая в 16:04Транспортная реформа подвела мэрию Екатеринбурга под суд
- 17 мая в 09:35Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?
Аналитика
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".
Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?
No pasaran.