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Уральская семья отсудила у больницы миллион за новорожденного в коме17 мая в 15:00

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Спустя два года ребенок не видит и не ходит.

Городской суд Первоуральска признал вину врачей местной больницы - под их надзором местная жительница родила ребенка в коме. Об этом "Уралинформбюро" рассказал адвокат пострадавших Вадим Каратаев. Медучреждение должно будет выплатить 500 000 рублей моральной компенсации самому малышу, 300 000 – его матери, 200 000 – отцу и 70 000 – бабушке.

22 марта 2015 года в родильную палату Первоуральской больницы поступила местная женщина на 42-й неделе беременности. Акушеры поставили диагноз "слабая родовая деятельность". На самом же деле у роженицы были неравномерные маточные сокращения - малыша внутри утробы попросту сдавило. Сейчас, в два с половиной года, ребенок не ходит, не видит, не разговаривает и ему требуется постоянное лечение.

В суде было установлено, что врачи упустили время для проведения кесарева сечения. При этом областной минздрав утверждает, что экспертиза не установила связи между действиями врачей и исходом родов.

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