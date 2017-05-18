"Большая вода" отступает от Ишима17 мая в 14:30
- Текст
Район приводят "в чувства".
В реке Ишим в Тюменской области отмечен стабильный спад уровня воды. Новых подтоплений не прогнозируется, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.
В наиболее пострадавшем от водной стихии Ишимском районе начинается восстановление разрушенной инфраструктуры и продолжается помощь населению.
Задачи на ближайшее время на выездном заседании определил глава МЧС РФ Владимир Пучков. "Необходимо сформировать комплексные аварийно-восстановительные бригады. Они должны ежесуточно совершать обходы пострадавших в результате паводка территорий. Каждому подворью и домовладению должна быть оказана адресная помощь. Приоритет в этой работе – людям пожилого возраста и семьям с детьми", - отметил он.
В Ишимском районе предстоит проделать большую работу - восстановить энергетику, дорожную инфраструктуру, транспортное сообщение, отремонтировать пострадавшие от паводка дома. Специалистам предстоит заняться укреплением дамб и других защитных сооружений и подготовить их к паводку-2018.
Чтобы избежать массовых заболеваний, ведется усиленный контроль санэпидобстановки и качества питьевой воды.
Особое внимание В.Пучков рекомендовал уделить обеспечению безопасности на воде и запретить поездки на лодках, пока река не вернется в русло.
Все семьи, чье жилье и имущество пострадали от воды, должны получить конкретную помощь по своим заявкам. К работе оценочных комиссий важно привлекать общественность, а документы по оценке ущерба должны быть доступны для ознакомления, подчеркнул министр.
Стоит отметить, что паводку в Тюменской области противостоят 1 100 человек, в том числе более 700 представителей федеральных сил МЧС России. Задействовано 128 единиц техники, в том числе тяжелая, инженерная, плавсредства, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Ранее по теме:
Пострадавшие от паводка жители Ишима получают выплаты
Глава МЧС направил в Тюмень десятки спасателей на подмогу
Потоп в Ишиме приблизился к рекорду 1941 года
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
17 мая в 19:47
Четверо югорчан пострадали в ДТП с бензовозом
Среди них годовалый ребенок.17 мая в 19:20
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.17 мая в 19:18
Заказавшую убийство мужа пермячку отправили за решетку
На 14,5 лет.17 мая в 19:16
Россиян освободят от НДФЛ с социальных выплат
С согласия кабмина.17 мая в 18:58
В Югре первоклассник провалился в канализационный люк
Его спас друг.17 мая в 18:44
На Урале появился первый оператор по обращению с отходами
"Чистку" начали с Магнитогорска.17 мая в 18:41
В Тюмени экс-сотрудник ВТБ24 сел на 4 года за хищение 185 миллионов
У клиентов.17 мая в 18:35
Ревдинский экс-полицейский сел на 8 лет за взятки
С перевозчиков.17 мая в 18:32
Куйвашев позвал финнов в "Титановую долину"
И на "ИННОПРОМ".17 мая в 18:28
Японская принцесса откажется от титула ради любви
Трон ей все равно не светил.17 мая в 18:17
Южноуралец отделался трудотерапией за смерть ребенка-инвалида
Отец довел мальчика до дистрофии.17 мая в 18:08
Челябинский облсуд признал законными обыски в коттедже Юревича
Защита пожалуется в ЕСПЧ.17 мая в 17:51
Батареи в Екатеринбурге начнут отключать с 18 мая
Погода позволяет.17 мая в 17:49
"Грозе с Пионерского" накинули 9 месяцев колонии
Он проведет за решеткой 2,5 года.17 мая в 17:39
Мигрантов оставят за рулем российских маршруток
Еще на год.
Ещё в сюжете «Приплыли...»
Главные новости
- 17 мая в 19:20"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
- 17 мая в 17:00Под снос после капремонта?
- 17 мая в 16:12Второклассницу из Златоуста изнасиловали трое подростков
- 17 мая в 16:04Транспортная реформа подвела мэрию Екатеринбурга под суд
- 17 мая в 09:35Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?
Аналитика
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".
Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?
No pasaran.