Район приводят "в чувства".

В реке Ишим в Тюменской области отмечен стабильный спад уровня воды. Новых подтоплений не прогнозируется, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

В наиболее пострадавшем от водной стихии Ишимском районе начинается восстановление разрушенной инфраструктуры и продолжается помощь населению.

Задачи на ближайшее время на выездном заседании определил глава МЧС РФ Владимир Пучков. "Необходимо сформировать комплексные аварийно-восстановительные бригады. Они должны ежесуточно совершать обходы пострадавших в результате паводка территорий. Каждому подворью и домовладению должна быть оказана адресная помощь. Приоритет в этой работе – людям пожилого возраста и семьям с детьми", - отметил он.

В Ишимском районе предстоит проделать большую работу - восстановить энергетику, дорожную инфраструктуру, транспортное сообщение, отремонтировать пострадавшие от паводка дома. Специалистам предстоит заняться укреплением дамб и других защитных сооружений и подготовить их к паводку-2018.

Чтобы избежать массовых заболеваний, ведется усиленный контроль санэпидобстановки и качества питьевой воды.

Особое внимание В.Пучков рекомендовал уделить обеспечению безопасности на воде и запретить поездки на лодках, пока река не вернется в русло.

Все семьи, чье жилье и имущество пострадали от воды, должны получить конкретную помощь по своим заявкам. К работе оценочных комиссий важно привлекать общественность, а документы по оценке ущерба должны быть доступны для ознакомления, подчеркнул министр.

Стоит отметить, что паводку в Тюменской области противостоят 1 100 человек, в том числе более 700 представителей федеральных сил МЧС России. Задействовано 128 единиц техники, в том числе тяжелая, инженерная, плавсредства, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.



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