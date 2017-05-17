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В Екатеринбурге заработал Центр управления перевозкамиСегодня в 12:43

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Пока не в полную силу.

В Екатеринбурге запустили Центр управления пассажирскими перевозками. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, сейчас его сотрудники загружают информацию о маршрутах и остановках общественного транспорта в компьютерную программу. В полную силу ЦУПП заработает в июле.

Он создан на базе Центра организации дорожного движения. Его сотрудники смогут следить за работой всего общественного транспорта, в том числе коммерческих перевозчиков. Ранее такого масштабного контроля не было.

Часть специалистов будет территориально находиться в ЕТТУ и МОАП. В случае поломок или заторов сотрудники смогут выпускать на линию резервные машины.

Стоит напомнить, что ЦУПП формируется в рамках транспортной реформы, вызвавшей массу недовольства горожан. Новшества обещали отложить до 2019 года, хотя на самом деле перемены начнутся этим летом. В течение 2017 года в мегаполисе отменят ряд дублирующих маршрутов. Кроме того, будет внедрен повременный тариф. Благодаря данным мерам планируется вытащить из финансовой ямы муниципальные транспортные предприятия.

К 2019 году предполагается ликвидировать 114 автобусных маршрутов и вместо них ввести 62 новых.

Ранее по теме:
Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов
Екатеринбуржцы не спустят чиновникам с рук "транспортный переворот"

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