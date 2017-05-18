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В Екатеринбурге улицу Фурманова снова перекопают17 мая в 15:19

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Ни пройти ни проехать.

Екатеринбуржцам снова придется постоять в пробках из-за перекладки сетей на улице Фурманова. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс", на этот раз работы будут проходить на участке от Московской до 8 Марта. Они запланированы на лето, правда, точных графиков пока нет.

В прошлом году в мае-октябре теплоэнергетики полностью заблокировали отрезки от 8 Марта до Сурикова и от Сурикова до Серова. При этом горожан возмущало, что подрядчики перекопали участки, а перекладкой коммуникаций практически не занимались. В компании "Газмонтаж" тогда заявляли, что такие сроки обусловлены технологическим циклом.

В этом году, помимо Фурманова, в рамках ремонтной компании специалисты планируют обновить также сети на Толедова, Решетникова и заменить магистраль от Свердловской ТЭЦ до улицы Автомагистральной. Всего будет приведено в порядок 57,1 километра теплосетей.

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