За спиной "Екатеринбургэнергосбыта".

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба АО "Екатеринбургэнергосбыт" (дочернее общество ОАО "МРСК Урала"). В материалах фигурируют должностные лица ООО "Региональные электрические системы" (РЭС). Расследование было начато по итогам прокурорской проверки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, с января 2015 года по август 2016 года РЭС, не имея статус энергосбытовой компании, осуществляли незаконную продажу электричества жителям екатеринбургского поселка Шаборовский. Между тем данные объемы электроэнергии на оптовом рынке покупал официальный гарантирующий поставщик – АО "Екатеринбургэнергосбыт". В результате "дочке" ОАО "МРСК Урала" был причинен ущерб.

Следует отметить, что РЭС является неофициальным правопреемником обанкротившегося ООО "Шабровские электрические сети". Длительное время еще одна структура – "Уральская независимая теплоэлектросетевая компания" передавала свое имущество в аренду сначала ООО "Шабровские электрические сети", затем ООО "Региональные энергетические системы". Руководителем всех компаний являлся Сергей Фролов – бизнес-партнер Малика Гайсина.

Как поясинили в пресс-службе "МРСК Урала", история многочисленных судебных дел энергетиков со структурами бизнесмена Малика Гайсина длится более 15 лет. Владельцы имущества предприятий действовали по одной и той же схеме. С разной периодичностью они создавали новое юрлицо, которое получало объекты электросетевого хозяйства, накапливало задолженность за поставленную электроэнергию, передавало свое ликвидное имущество новой компании и запускало механизм банкротства.

Большинство юрлиц, подконтрольных предпринимателю, прошли или проходят процедуры банкротства. В этом списке - Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат, Новолялинский целлюлозно-бумажный завод, Новолялинский целлюлозно-бумажный комплекс, Свердловскдорстрой, Алапаевский станкостроительный завод, Первоуральский завод сантехизделий, Шабровский тальковый комбинат.