Энергетики откроют для екатеринбуржцев фотоархивы17 мая в 17:10
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В рамках "Ночи музея".
Музей энергетики Урала, куратором которого выступает ОАО "МРСК Урала", в четвертый раз примет участие в акции "Ночь музеев". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, на этот раз екатеринбуржцам покажут уникальные фотоархивы 20-х годов прошлого века. Фотовыставка "Как Свердловску дали свет" расскажет о том, как обстояли дела с электроснабжением горожан сразу после гражданской войны.
Центром внимания станет Свердловская ГЭС, расположенная на окраине города – Большеконном полуострове. Она была введена в работу в 1927 году и работала до середины 1960-х годов.
Большеформатные фотографии, отсканированные со стеклянных фотопластин прошлого столетия, ранее нигде не публиковались. На фото запечатлены этапы возведения станции, оборудование, внутренний интерьер и лица первых строителей Свердловской ГЭС, которые "спасли" город от энергодефицита.
Следует отметить, что в 2017 году исполняется 75 лет с момента создания энергосистем Свердловской, Челябинской областей и Прикамья. В честь юбилея энергетики "МРСК Урала" представят в Ельцин-Центре уникальную фотовыставку под символичным названием "ЗАСВЕТ".
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