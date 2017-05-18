Еще на год.

17 мая 2017 года Госдума РФ рассматривает поправки в закон о безопасности дорожного движения. В очередной раз отодвигается претворение в жизнь требования об обязательном наличии водительского удостоверения российского образца у работающих за баранкой, передает "Уралинформбюро".

"Причина: отсутствие необходимой материально-технической базы в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции для сдачи соответствующих экзаменов", - пишет на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Парламентарий считает, это обстоятельство справедливо для практического экзамена. "А тесты на знание ПДД ничто не мешает принимать уже сейчас", - отмечает он.

М.Иванов намерен поставить вопрос о необходимости сделать обязательным с этого года хотя бы теоретический экзамен: "Чтобы водители "богданов" точно знали, что на красный и по встречке ездить нельзя".

Стоит отметить, что закон о замене иностранных водительских удостоверений на российские Госдума должна была принять еще в осеннюю сессию 2013 года, но сроки неоднократно сдвигались, в последний раз - до лета 2017 года.

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