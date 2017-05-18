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В России запретят выпивать днем17 мая в 15:45

В "ящике".

Россиян хотят оградить от возлияний средь бела дня - под запрет должны попасть сцены с распитием алкоголя по телевизору с 6.00 до 23.00.

С таким предложением выступил Центр разработки национальной алкогольной политики, сообщают федеральные СМИ. Ведомство предлагает внести поправки в статью 43 "Закона о средствах массовой информации". Письмо с просьбой дать оценку инициативе направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в Роскомнадзор, Минюст, ФАС и Минздрав, передает "Уралинформбюро".

Эксперты Центра считают, что подобные сцены зрители могут воспринять как скрытую рекламу. По их мнению, запрет снизит потребление алкоголя в стране на 55% за три года.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
опять какую-то фигню придумали 17 мая в 15:50

Енто как енто? Чё, теперь днём советские фильмы низя будет смотреть? Даже про войну Великую Отечественную? Дак там же почти всегда выпивали, но не пьянствовали.

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