В "ящике".

Россиян хотят оградить от возлияний средь бела дня - под запрет должны попасть сцены с распитием алкоголя по телевизору с 6.00 до 23.00.

С таким предложением выступил Центр разработки национальной алкогольной политики, сообщают федеральные СМИ. Ведомство предлагает внести поправки в статью 43 "Закона о средствах массовой информации". Письмо с просьбой дать оценку инициативе направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в Роскомнадзор, Минюст, ФАС и Минздрав, передает "Уралинформбюро".

Эксперты Центра считают, что подобные сцены зрители могут воспринять как скрытую рекламу. По их мнению, запрет снизит потребление алкоголя в стране на 55% за три года.