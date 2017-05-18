Горе-опекунов внесут в специальный реестр.

В Свердловской области с 2008 года на 66% (с 6981 до 2812 человек) сократилось число детей-сирот, содержащихся под опекой государства. Такие данные были представлены 15 мая на заседании социального комитета Заксобрания региона, передает "Уралинформбюро".

Вместе с тем число новорожденных детей, от которых отказались матери, уменьшилось на 67,43% (с 307 до 100 отказов), а случаев возврата сирот из замещающих семей стало меньше на 76,61% (с 419 до 98 детей).

"К сожалению, и 98 отказов это значительное число, ведь это 98 детей, которые повторно испытали предательство от тех, кто для них должен был стать родителем. И органы опеки должны стремиться к тому, чтобы количество таких возвратов быстрее приблизилось к нулю", - отмечает депутат Евгений Зяблицев.

По его словам, в скором времени будет создана федеральная база данных с информацией обо всех неблагонадежных россиянах – тех, кто уже хотя бы раз возвращал детей обратно в учреждения - чтобы уберечь от подобной участи других сирот.