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"Ночь музеев" превратит свердловчан в революционеровСегодня в 14:01

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И экскурсоводов.

В "Ночь музеев" для свердловчан будут работать более 120 площадок по всему региону. В этом году, помимо основной программы "Мир.Музей.Май!", связанной со 100-летием революции, пройдет дополнительная, посвященная Году экологии, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Традиционно около половины площадок "Ночи музеев" принимают посетителей бесплатно. Главным организатором акции в регионе выступает министерство культуры Свердловской области.

"Этот день уникален, в том числе и тем, что некоторые музеи откроют для посетителей хранилища, покажут экспонаты, которые "отдыхают" – дожидаются своей очереди, чтобы быть выставленными. То есть это возможность по-настоящему познакомиться с жизнью музея, понять, что музей – это не что-то застывшее", - говорит министр культуры региона Светлана Учайкина.

Свердловский областной краеведческий музей принимает участие в акции в десятый раз: ночных гостей ждут семь площадок в Екатеринбурге и восемь - в муниципалитетах. Например, в Доме Поклевских-Козелл организуют экскурсии по выставке "Урал. Революция. Судьбы". Посетители смогут самостоятельно составить пламенную речь от лица Владимира Ильича Ленина или придумать агитационный плакат. В Музее природы можно будет пройти "Краткий курс молодого натуралиста".

Для любителей путешествий приготовлены три "ночных" автобусных тура из Екатеринбурга в музеи в Нижнем Тагиле, Невьянске и Алапаевске.

Активно продвигается "Ночь музеев" и в социальных сетях. 15 мая стартовала традиционная SMM-акция "#UralMuseumDays2017: Революция в музеях", участие в которой подтвердили 16 музеев. На странице акции "Ночь музеев" в соцсетях можно увидеть редкие фотографии, узнать истории из музейной жизни, архивные данные и туристические маршруты.

"В этом году мы впервые подключаемся к федеральной сетевой акции для музейных посетителей "Я – экскурсовод", объявленной федеральным порталом Культура.рф", - рассказала руководитель Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея Светлана Швецова.

Посетителям предлагается снять небольшое видео с выставки с рассказом об одном из экспонатов и опубликовать с хештегом акции. Авторов самых интересных роликов ждут призы.

Программы всех мероприятий размещены на официальном сайте акции "Ночь музеев-2017".

Стоит отметить, что в 2016 году более тысячи мероприятий "Ночи музеев" посетили свыше 64 000 свердловчан.

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