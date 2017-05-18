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Японская принцесса откажется от титула ради любви17 мая в 18:28

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Трон ей все равно не светил.

Японская принцесса Мако, внучка действующего правителя Акихито, планируют выйти замуж за простолюдина и покинуть императорскую семью. С таким сообщением выступило Управление делами императорского двора Японии.

Со своим избранником Кэйем Комуро принцесса познакомилась 5 лет назад. Они вместе учились в Международном христианском университете. Сейчас Комуро - аспирант, работает юристом. Выбор спутника жизни Мако уже одобрила императорская семья.

Сама девушка работает научным сотрудником одного из музеев при Токийском университете. После бракосочетания она станет простой гражданкой. Но принцессе полагается приданое в размере 150 миллионов иен (1,3 миллиона долларов). На трон же Мако никогда и не рассчитывала – в Японии он наследуется по мужской линии.

Официально помолвку объявят в июне, а свадьба состоится в 2018 году, передает "Уралинформбюро".

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