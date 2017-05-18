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Батареи в Екатеринбурге начнут отключать с 18 мая17 мая в 17:51

Погода позволяет.

18 мая в Екатеринбурге начнут отключать отопление. Постановление о завершении отопительного сезона сегодня подписал глава администрации города Александр Якоб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Согласно документу, сначала батареи остынут в жилых зданиях, в последнюю очередь - в больницах, школах, детсадах, домах ветеранов и инвалидов.

На прекращение подачи теплоносителя уйдет несколько дней.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
... 17 мая в 17:56

обещали, что 10 мая отключат, пора уже, жарко

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