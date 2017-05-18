На рейсах KLM.

Европа обсуждает сенсационную новость. Накануне король Нидерландов Виллем-Александр сообщил в интервью Telegraaf, что дважды в месяц садится за штурвал самолета Fokker 70 в качестве второго пилота на рейсах KLM Cityhopper. Эта "дочка" авиакомпании KLM совершает перелеты малой и средней дальности в Европе. Один из имеющихся у нее Fokker - борт королевской семьи и членов правительства.

50-летний Виллем- Александр стал монархом в 2013 году. А за штурвалом самолета он уже более 20 лет. Но в дальнейшем на Fokker король будет только пассажиром. Теперь он обучается пилотированию Boeing 737. А в планах - поднять в воздух Boeing 747, сообщает "Уралинформбюро".