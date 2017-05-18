Возбуждено дело.

В Челябинске в отношении микрофинансовой организации "Удобные деньги" возбуждено административное дело за распространение рекламы с использованием религиозного христианского символа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС, МФО выпустило карманные календари, где рядом с рекламным текстом напечатаны молитва "Отче наш" и образ Иисуса Христа.

"Использование в рекламном сообщении указанных религиозных христианских символов содержит признаки нарушения законодательства о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих", - подчеркнули в ведомстве.

Дело будет рассмотрено 13 июня. Организации грозит полумиллионный штраф.