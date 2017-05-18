Россиянам предложат туры в один конецСегодня в 09:37
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С эвтаназией в Швейцарии.
Новое направление туристического бизнеса вскоре появится в России. ООО "Мегаполис-курорт" намерено зарегистрировать в Роспатенте товарный знак "Эвтаназия-тур" (по 39 классу товаров и услуг - авиаперевозки и туризм), передает "Уралинформбюро".
"Сама идея подобных туров не нова. Известно, что многие европейцы, решившие уйти из жизни, едут в Швейцарию или Бельгию, где эвтаназия легальна. Вполне возможно, что и некоторые россияне уже прибегали к этому. Мы просто окажем помощь в оформлении документов и создадим наиболее комфортные условия", - рассказал "Известиям" генеральный директор ООО "Мегаполис-курорт" Анатолий Аронов.
Стоимость базового тура "в один конец" составит примерно 5000 евро. В эту сумму входит оформление необходимых документов, билет в Швейцарию, несколько дней проживания в доме на берегу Женевского озера, который компания планирует взять в аренду, и услуги врачей.
Для максимального комфорта клиента процедура эвтаназии будет проводится в коттедже, а не в больничных условиях. Перед этим "туристу" в обязательном порядке придется дважды встретиться с психологом, который подтвердит серьезность и самостоятельность принятого решения.
Во избежание проблем с полицией согласие человека на эвтаназию будет записываться на видео, отмечает А.Аронов. Затем тело кремируют или доставят в Россию.
По словам главы "Мегаполис-курорта", интересующихся подобным "турпакетом" достаточно много. В основном это онкобольные, которым подобная гуманная смерть кажется выходом, ведь всем известны сложности с получением обезболивающих.
С юридической точки зрения препятствий для подобной туристической деятельности в России нет. Однако рекламная кампании и продажа таких туров могут вызвать общественный резонанс, который спровоцирует ужесточение законодательства. Тем более в Госдуме уже рассматриваются поправки к статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства", распространяющие ее действие на "склонение лица к самоубийству путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств и орудий совершения самоубийства".
В самой туротрасли не дают четкой оценки эвтаназия-турам. "Если кто-то заявит о такой деятельности, то последует правовая оценка, по итогам которой и будет принято решение, может ли наша ассоциация это поддерживать или нет", - заявил "Известиям" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
Стоит отметить, что эвтаназия разрешена в Швейцарии, Бельгии, Люксембурге, Колумбии и шести штатах США. В России действует запрет на данную процедуру.
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Любыми способами изводят русских. Теперь врачи будут вместо лечения впаривать туристическую услугу эвтаназии.ответить
Надо ещё и другие поправки предусмотреть: "Доведение до самоубийства и убийства в хосписах", распространяющие ее действие на "склонение лица к самоубийству и убийству путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на формирование привлекательного восприятия самоубийства и убийства в хосписах, в том числе содержащейся в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, а также содействие совершению самоубийства и убийства советами, указаниями, предоставлением средств и орудий совершения самоубийства и убийства".ответить
У нас больные пенсионеры и сами могут себе сделать эвтаназию, государство предоставляет им такую возможность - голодная смерть от безденежья, причём, такую возможность "заботливое" государство предоставило практически для всех пенсионеров. УРА, товарищи, нам не надо тратить деньга на поездку в Швейцарию или в Бельгию, чтобы там подохнуть, мы может бесплатно это сделать и в России.ответить
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