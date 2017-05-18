За миллиард рублей.

Машины скорой помощи в России могут оснастить видеосвязью. По задумке Минздрава РФ, благодаря техническому новшеству медики смогут изучить историю болезни по пути на вызов к пациенту, получить консультацию более квалифицированного специалиста или предупредить медперсонал конкретной клиники о скором прибытии больного.

Кроме того, отмечают "Известия", нововведение поможет избежать спорных моментов при работе скорой.

Какие именно устройства будут использоватся еще не известно. Но, по мнению экспертов, на оснащение одной машины уйдет около 50 000 рублей. При этом, по данным Минздрава, в российском автопарке скорых числится 20 738 машин, сообщает "Уралинформбюро".