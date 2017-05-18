И за родительские подзатыльники.

Депутатам Госдумы РФ стоит запретить аборты и разрешить родителям физически наказывать детей. Такое заявление на заседании межфракционной рабочей группы нижней палаты парламента по защите христианских ценностей сделал наместник Новоиерусалимского монастыря архимандрит Феофилакт (Безукладников), пишет РБК.

По его мнению, аборт должен быть признан убийством, а запрет на побои детей противоречит Священному Писанию, приравнивая сыновей и дочерей к родителям.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин отметил, что группа займется экспертной оценкой законодательства и инициированием "новых законопроектов для поддержки и защиты христианских ценностей".

Также собравшиеся обсудили борьбу с сектами. В будущем группа выработает свои рекомендации по данному вопросу, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что осенью 2016 года РПЦ потребовала исключения абортов из системы ОМС, но экспертная группа в кабмине отклонила инициативу. Вывод процедуры прерывания беременности исключительно в поле платных медуслуг приведет к росту числа криминальных абортов и дискриминации, парировали тогда в Минздраве.

За побои, нанесенные близким родственникам, в том числе детям, сейчас грозит административная ответственность, а за второй случай - уже уголовная.