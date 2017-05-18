С 1 июня.

С лета 2017 года Группа ОАО "ММК" увеличивает дотацию на питание работникам до 52 рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Магнитки, она действует при покупке обеда стоимостью не менее 90 рублей и оплате картой "ММК Plus" в столовых, обслуживаемых ООО "ОМС-Питание металлургов", ООО "Объединение", а также в столовой Дворца культуры металлургов имени С.Орджоникидзе.

Прежде дотация на питание составляла 32 рубля, если сумма в чеке превышала 64 рубля.

Следует отметить, что на ММК входит в моду здоровое питание. За 2016 год количество работников градообразующего предприятия, предпочитающих обедать в столовых, выросло с 14 до 24%.