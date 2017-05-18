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Уральские туристы 7 часов не могут вылететь в АнтальюСегодня в 11:04

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Отложили вылет борта Red Wings.

В Кольцово на 7 с лишним часов задержан вылет рейса "Екатеринбург – Анталья". Самолет авиакомпании Red Wings должен был покинуть аэропорт 18 мая в 06:05. Согласно электронному табло, сейчас вылет назначен на 13:30.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцово, задержка связана с подготовкой борта. Получить комментарий перевозчика не удалось - официальный представитель авиакомпании не отвечает на звонки.

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