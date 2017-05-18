Нефтяники очистили Новый Порт от металлолома и древесиныСегодня в 12:05
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Вывезено 76 грузовых автомобилей мусора.
В селе Новый Порт Ямальского района состоялась очередная экологическая акция по уборке береговой линии. Проект по утилизации накопленного экологического наследия в Арктической зоне РФ традиционно поддержала компания "Газпром нефть". Мероприятие было организовано в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".
Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении по корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Ямала", по итогам первой в 2017 году акции вывезено 76 грузовых автомобилей металлолома и древесины общим объемом 900 кубических метров. К работам были привлечены работники и спецтехника промысла Новопортовского месторождения.
"Бережное отношение к природе – один из приоритетов нашего предприятия. Наращивая масштабы производства, мы ответственно выстраиваем стратегию природопользования и всегда готовы оказать помощь администрации района в ликвидации экологического наследия, накопленного с советских времен", – отметил гендиректор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.
Следует отметить, что проект по утилизации экологического наследия будет реализовываться до 2019 года. Он предусматривает акции по очистке территории сел Новый Порт и Мыс Каменный от старой техники и материалов, накопленных с советского периода.
Первые мероприятия по уборке прошли летом 2016 года. Волонтеры из числа сотрудников дочерних организаций "Газпром нефти", работающих в Ямальском районе, жители села Новый Порт, студенческие экоотряды вывезли более 2,5 тысячи тонн металлолома.
Как отметила начальник управления природно-ресурсного регулирования администрации Ямальского района Анна Горохова, за время сотрудничества с "Газпромнефть-Ямалом" местным властям удалось воплотить в жизнь несколько проектов, которые дали ощутимые результаты.
"Первое и главное – поселок избавляется от нелицеприятного наследия, которое совершенно не красило его облик. Уверена, что всего через несколько лет и Новый Порт, и Мыс Каменный будет просто не узнать! Кроме того, в уборке принимают активное участие жители населенных пунктов, особенно молодежь. Ямальцы не просто наблюдают – они собственноручно берутся менять будущее своей малой Родины", – сказала она.
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