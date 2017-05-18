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SpaceX отправит на орбиту космический колумбарийСегодня в 12:25

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На два года.

Мемориальный космический корабль Elysium Star II вскоре отправится на орбиту. Запуск будет произведен с авиабазы Ванденберг (Калифорния, США) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, передает "Уралинформбюро".

Elysium Star II - первый корабль, предназначенный для космических похорон. Ранее урны с прахом брали на борт только как вторичный груз.

На сегодня в космическом колумбарии компании Elysium Space, который будет кружить вокруг Земли два года, забронировано 100 мест. Среди клиентов - военные ветераны, любители аэрокосмонавтики и поэзии звездного неба. Их семьи могут присутствовать на запуске ракеты или следить за ним при помощи онлайн-трансляции.

Стоимость необычной услуги - 2 500 долларов.

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