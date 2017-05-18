Родители планируют пикет.

В Перми недовольные нехваткой мест в школах и детских садах родители собираются организовать протестную акцию, передает "Уралинформбюро".

По действующим в Перми нормативам на тысячу жителей новых домов должно приходиться 35 мест в детских садах и 90 в школах. Активисты "Общественного совета за права детей на образование" считают, что они целенаправленно занижены.

Пикет планируют провести 31 мая либо у памятника "Легенда о пермском медведе", либо напротив администрации губернатора – смотря, где позволят городские власти.

На акции родители школьников и дошкольников также выступят против других поборов в учебных заведениях, навязывания платных услуг и товаров и отсутствия контроля за питанием.