За звание сильнейшего.

20 мая состоится финал проекта "Самый сильный школьник Челябинска". Организатором мероприятия выступила Русская медная компания совместно с Федерацией "Уралстронг - Силачи Руси".

На протяжении 8 месяцев за звание сильнейшего боролись более 5 000 учеников 5 и 6 классов из почти 100 школ Челябинска. В ходе отборочных турниров прошло 50 соревнований, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

В финале, кроме турнира по спортивному многоборью, гостей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Желающие смогут проверить свою спортивную форму в зоне физической активности. Также для гостей будет работать фито-бар и художники аквагрима.

Для болельщиков будет организована фан-зона, в которой они смогут сделать плакаты в поддержку участников финала. Юных атлетов придут поддержать и кумиры южноуральцев – хоккеисты клуба "Трактор".

"Востребованность проекта "Самый сильный школьник" подтверждает масштаб, который он приобрел за два года проведения, и азарт, с которым ребята соревнуются и болеют друг за друга", - отмечает вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Самые сильные школьники Челябинска получат ювелирные медали и ценные призы от Русской медной компании.