Можно будет запретить их использование.

В 2019 году в России появится специальный портал для проверки использования персональных данных. Его посетители смогут отследить, каким организациям они предоставляли свои паспортные данные, а также щелчком мыши запретить их дальнейшее использование, пишут "Известия".

Отвечать за работу сайта, призванного справиться с проблемой неконтролируемого сбора персональной информации, будет Роскомнадзор. А вот вопрос его финансирования еще предстоит решить, передает "Уралинформбюро".

Эксперты считают, что создание такого сайта с использованием авторизации на портале госуслуг не займет много времени и поможет снять проблемы идентификации.