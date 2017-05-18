×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Персональные данные россиян соберут на одном порталеСегодня в 14:12

  • Текст

Можно будет запретить их использование.

В 2019 году в России появится специальный портал для проверки использования персональных данных. Его посетители смогут отследить, каким организациям они предоставляли свои паспортные данные, а также щелчком мыши запретить их дальнейшее использование, пишут "Известия".

Отвечать за работу сайта, призванного справиться с проблемой неконтролируемого сбора персональной информации, будет Роскомнадзор. А вот вопрос его финансирования еще предстоит решить, передает "Уралинформбюро".

Эксперты считают, что создание такого сайта с использованием авторизации на портале госуслуг не займет много времени и поможет снять проблемы идентификации.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×