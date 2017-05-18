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Медведев передал "Екатеринбург-Арену" РосгвардииСегодня в 15:21

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Под охрану до конца строительства.

Строящиеся и реконструируемые спортивные объекты Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018 переданы под охрану исключительно Росгвардии. Соответствующие поправки в требования к объектам подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Спортобъекты будут охраняться подразделениями национальной гвардии либо подведомственной ей организацией до окончания строительства. После введения в эксплуатацию эти заботы лягут на плечи владельцев.

Игры Кубка Конфедераций пройдут с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля примут 11 российских городов. На "Екатеринбург-Арене" состоятся четыре матча группового этапа.

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