В Туринске 19 семей получат новые квартиры18 мая в 16:33
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Вместо аварийных.
19 мая 2017 года в Туринске 19 семей получат ключи от квартир в новостройке. Из рассыпающихся зданий в комфортные условия переедут 66 человек.
Дом №44/2 на улице Горького с общей жилплощадью порядка 1,1 тысячи квадратных метров возведен в рамках программы по расселению аварийного жилищного фонда Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
В строительство было инвестировано почти 37,8 миллиона рублей. Из них 22,3 миллиона предоставлены Фондом содействия реформированию ЖКХ, более 8,7 миллиона выделено из областного бюджета и около 6,8 миллиона рублей - из муниципальной казны.
По информации министерства строительства и развития инфраструктуры Среднего Урала, Туринский городской округ включился в реализацию региональной программы по переселению из аварийного жилфонда в 2012 году. За два последних года из 197 развалюх общей площадью более 8,3 тысячи квадратов переехали 473 человека.
В текущем году в эксплуатацию введут еще два дома общей площадью более 5 тысяч квадратных метров – на улице Горького, 42 и на улице Ленина, 121. Квартиры в них получат 106 семей (185 человек).
Стоит отметить, что Свердловская область начала расселение аварийного жилья еще в 2008 году. С 2013 года работа идет в рамках реализации "майских" указов президента РФ Владимира Путина. В рамках последнего этапа к концу 2016 года новое жилье обрели свыше 12 500 свердловчан. В текущем году продолжается строительство домов и приобретение жилья для переселенцев на вторичном рынке: около 70 и 22 тысяч квадратных метров соответственно.
Ключевой задачей в рамках программы является контроль качества строительных работ. "Комфорт и благополучие граждан, право людей на благоустроенное жилье – приоритет "майских" указов президента России и ключевая задача, стоящая перед региональной и местной властью", – считает глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.
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