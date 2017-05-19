Вместо аварийных.

19 мая 2017 года в Туринске 19 семей получат ключи от квартир в новостройке. Из рассыпающихся зданий в комфортные условия переедут 66 человек.

Дом №44/2 на улице Горького с общей жилплощадью порядка 1,1 тысячи квадратных метров возведен в рамках программы по расселению аварийного жилищного фонда Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

В строительство было инвестировано почти 37,8 миллиона рублей. Из них 22,3 миллиона предоставлены Фондом содействия реформированию ЖКХ, более 8,7 миллиона выделено из областного бюджета и около 6,8 миллиона рублей - из муниципальной казны.

По информации министерства строительства и развития инфраструктуры Среднего Урала, Туринский городской округ включился в реализацию региональной программы по переселению из аварийного жилфонда в 2012 году. За два последних года из 197 развалюх общей площадью более 8,3 тысячи квадратов переехали 473 человека.

В текущем году в эксплуатацию введут еще два дома общей площадью более 5 тысяч квадратных метров – на улице Горького, 42 и на улице Ленина, 121. Квартиры в них получат 106 семей (185 человек).

Стоит отметить, что Свердловская область начала расселение аварийного жилья еще в 2008 году. С 2013 года работа идет в рамках реализации "майских" указов президента РФ Владимира Путина. В рамках последнего этапа к концу 2016 года новое жилье обрели свыше 12 500 свердловчан. В текущем году продолжается строительство домов и приобретение жилья для переселенцев на вторичном рынке: около 70 и 22 тысяч квадратных метров соответственно.

Ключевой задачей в рамках программы является контроль качества строительных работ. "Комфорт и благополучие граждан, право людей на благоустроенное жилье – приоритет "майских" указов президента России и ключевая задача, стоящая перед региональной и местной властью", – считает глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.