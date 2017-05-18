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В Ноябрьске сбежал пациент психдиспансераСегодня в 15:11

  • Текст

Его разыскивает полиция.

Полиция Ноябрьска разыскивает 33-летнего Евгения Полторацкого, сбежавшего из психоневрологического диспансера. Он ушел в неизвестном направлении 17 мая, может попытаться уехать из города автостопом.

Как сообщили "Уралинформбюро". в окружном УМВД, Евгений Полторацкий был в темно-синей вязаной шапке, черной куртке, серых штанах и кроссовках. Рост около 160 сантиметров, худощавое телосложение, короткая стрижка. Мужчина ведет себя как 10-летний ребенок. Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть ОМВД по телефонам: (3496) 31-80-10, 31-80-49 или 02.

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