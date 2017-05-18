В очередной раз.

Представителям администрации Екатеринбурга удалось в очередной раз умолчать о финансовых показателях транспортных МУПов.

Они должны были предоставить отчет об итогах работы МОАП и ТТУ депутатам городской думы. Но председатель комиссии по городскому хозяйству Владимир Крицкий заявил, что им передали недостаточную информацию и предложил снять вопрос с повестки заседания 18 мая. Более подробные данные перевозчики должны подготовить к июню, передает "Уралинформбюро".

Финансовая документация МУПов - тайна за семью печатями. На соответствующие запросы не предоставляют информацию ни сами предприятия, ни мэрия. Ее пытается через суд получить депутат гордумы Эдуард Мансуров. Он подал соответствующий иск еще в марте, однако дело до сих пор не рассматривалось.

По словам водителей и кондукторов, ситуация на МУПах крайне неблагоприятная. Работники жалуются на маленькую зарплату и задержки выплат, а также на нехватку средств на ремонт машин.

Для вывода МУПов из сложного финансового положения сейчас проводится транспортная реформа. В результате нее большинство частных перевозчиков уйдут с маршрута и все "лакомые куски" достанутся муниципалам.

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