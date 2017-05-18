×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэрия Екатеринбурга не раскрыла финансовые секреты МОАП и ТТУСегодня в 15:00

  • Текст

В очередной раз.

Представителям администрации Екатеринбурга удалось в очередной раз умолчать о финансовых показателях транспортных МУПов.

Они должны были предоставить отчет об итогах работы МОАП и ТТУ депутатам городской думы. Но председатель комиссии по городскому хозяйству Владимир Крицкий заявил, что им передали недостаточную информацию и предложил снять вопрос с повестки заседания 18 мая. Более подробные данные перевозчики должны подготовить к июню, передает "Уралинформбюро".

Финансовая документация МУПов - тайна за семью печатями. На соответствующие запросы не предоставляют информацию ни сами предприятия, ни мэрия. Ее пытается через суд получить депутат гордумы Эдуард Мансуров. Он подал соответствующий иск еще в марте, однако дело до сих пор не рассматривалось.

По словам водителей и кондукторов, ситуация на МУПах крайне неблагоприятная. Работники жалуются на маленькую зарплату и задержки выплат, а также на нехватку средств на ремонт машин.

Для вывода МУПов из сложного финансового положения сейчас проводится транспортная реформа. В результате нее большинство частных перевозчиков уйдут с маршрута и все "лакомые куски" достанутся муниципалам.

Ранее по теме:
Екатеринбуржцы не спустят чиновникам с рук "транспортный переворот"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×