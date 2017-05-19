Без права на ошибку: хирургов возьмут под видеонаблюдение18 мая в 17:12
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Чтобы были внимательнее к пациентам.
Для защиты россиян от врачебных ошибок предлагается вести видеозапись операций. Это касается случаев, когда пациент под общим наркозом. Комитет по охране здоровья при Госдуме рассмотрит соответствующий законопроект 18 мая 2017 года, пишет "Парламентская газета".
По словам одного из авторов инициативы - зампреда фракции "Справедливая Россия" Олега Нилова, это поможет пациентам или их близким защитить свои интересы в случае медицинской ошибки и судебного разбирательства. Согласно статистике, за год российские врачи оставили в пациентах три тысячи предметов.
Правительство уже отрицательно отозвалось об инициативе, сославшись на недостаток средств для реализации. Кроме того, законопроект не соотносится с законом "О персональных данных", передает "Уралинформбюро".
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