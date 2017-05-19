×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Без права на ошибку: хирургов возьмут под видеонаблюдение18 мая в 17:12

  • Текст

Чтобы были внимательнее к пациентам.

Для защиты россиян от врачебных ошибок предлагается вести видеозапись операций. Это касается случаев, когда пациент под общим наркозом. Комитет по охране здоровья при Госдуме рассмотрит соответствующий законопроект 18 мая 2017 года, пишет "Парламентская газета".

По словам одного из авторов инициативы - зампреда фракции "Справедливая Россия" Олега Нилова, это поможет пациентам или их близким защитить свои интересы в случае медицинской ошибки и судебного разбирательства. Согласно статистике, за год российские врачи оставили в пациентах три тысячи предметов.

Правительство уже отрицательно отозвалось об инициативе, сославшись на недостаток средств для реализации. Кроме того, законопроект не соотносится с законом "О персональных данных", передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×