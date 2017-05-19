Минюст РФ назвал условия изъятия единственного жилья18 мая в 16:56
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Алиментщики, берегитесь!
Министерство юстиции РФ уточнило случаи изъятия единственного жилья у должников. Данная мера может применяться приставами лишь по социально значимым исполнительным производствам, передает РИА Новости.
Остаться без угла могут неплательщики алиментов и те, кто имеет долги за причинение вреда жизни и здоровью, отметил замдиректора департамента экономического законодательства Минюста Денис Новак.
А вот лишать единственного жилья за просроченные кредиты или неуплату ЖКХ точно не будут. Эти меры приставы смогут применить только для обеспечения интересов социально незащищенной категории кредиторов в случае, когда они страдают от недобросовестных должников, имеющих роскошное жилье, передает "Уралинформбюро".
Также выработана более дифференцированная шкала, чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру. Кроме того разделено понятие дешевого и роскошного жилья.
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